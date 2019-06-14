الإمارات تطلق أول رائد فضاء عربي إلى المريخ بالتعاون مع مصر والسعودية

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وقال الأحبابي، إن بلاده ستطلق أول رائد فضاء إلى المريخ خلال شهرين في مهمة علمية وبحثية مهمة ولإجراء تجارب هناك، التنسيق وتعاون فضائي مع الدول العربية وفي مقدمتها مصر والسعودية، بحسب ما نشرته "أ ش أ".
© REUTERS / @astro_ricky/NASA
وأوضح أن هذا المشروع سيخدم الدول العربية ويوفر بيانات كما سيكون منصة للتعلم والعمل الجماعي، مشيرا إلى أن الإمارات أطلقت في بداية العام الجاري مبادرة وتجمع الفضاء العربي.
وقال إن الإمارات لديها مشروع مهم وهو "مسبار الأمل" وهو عبارة عن مركبة فضائية تنطلق من الأرض إلى المريخ وهو بالفعل بمثابة الأمل للشباب العربي.
وأشار إلى أن بلاده تتعاون مع الجميع وتهتم بتعميق الشراكات مع وكالات الفضاء الدولية وتستفيد من الخبرات الدولية المتطورة في دول مثل كوريا الجنوبية وغيرها، لافتا إلى أن الفضاء بعيد عن الانحياز ويتعاون فيه الجميع حتى الولايات المتحدة وروسيا.
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