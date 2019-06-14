صلاة وصداقة منذ الطفولة... ولي عهد أبو ظبي يلتقي ملك ماليزيا (فيديو + صور)

وتعود علاقة ولي عهد أبو ظبي بملك ماليزيا إلى فترة الدراسة وكانا يدرسان في كلية سانت هيرست العسكرية في بريطانيا، بحسب "البيان".

وأهدى ملك ماليزيا لولي العهد صورة تذكرهما بتلك الأيام قبل أعوام، ويظهر محمد بن زايد على الصورة وبجواره الملك الماليزي الذي كان يومها وليا لعهد بلاده.

ثم أدى السلطان عبدالله ومحمد بن زايد صلاة الجمعة بجامع الشيخ زايد الكبير، وألقى خطبة الجمعة الدكتور فاروق حمادة، المستشار الديني بديوان ولي عهد أبوظبي.

وقال الخطيب: كلمتين لهما قيمتين إنسانيتين تؤذن بمجتمع جديد هي القوة والأمانة، أما القوة.. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وأساسهما: القوة البدنية لمجتمع صحي والقوة الروحية وهي قيم المجتمع.. والقوة الفكرية وهي مؤشر لعقول سليمة تبني مجتمعا متقدما مزدهرا وهذه القوى الثلاث تقوم عليها الحياة وتستمر، فالمجتمع الصحي الذي يقوم على القيم السامية والفكر المستنير قادر على أن يبني ويتصدر الحضارة الصاعدة، ويولد حضارة جديدة، ويرث الحضارة القائمة وأصحاب هذا العمل هم الأبرار الأخيار وهم بجوار الرحمن فقد صلحت نفوسهم وأفكارهم وأعمالهم وامتدت أياديهم إلى بني البشر بالخير والعطاء والبذل.. " إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون".

وبحث ملك ماليزيا مع ولي عهد أبوظبي تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تنميتها، وأكد الشيخ محمد بن زايد: أن العلاقات بين الإمارات وماليزيا تقوم على الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة معربا عن تطلعه إلى مواصلة تنمية العلاقات وتطويرها على مختلف الأصعدة والجوانب بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين وشعبيهما.