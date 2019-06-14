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وأشار الصوارمي إلى أنه لا يرجح فرضية وجود انقسام داخل الجيش وإنما من الممكن أن تكون هناك عناصر فردية غير راضية عن بعض السياسات، بدليل أن تلك العناصر لم تستطع أن تستميل كتيبة واحدة لذا لا نستطيع أن نقول إن الجيش السوداني جيش منقسم.
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وأضاف سعد، في تصريحات برادية "سبوتنيك"، أنه في ضوء خبرته مع الجيش السوداني التي تصل إلى ما يقرب من ثلاثين سنة يستطيع أن يؤكد أنه "لا وجود لتنظيم الإخوان داخل الجيش، وإنما هي مجرد اتهامات بلا دليل"، مضيفا أنه قد يكون هناك انتماء فكري لبعض الأفراد دون أن تكون لديهم القدرة على الاستقلال بكتيبة واحدة أو فرقة واحدة.
وكان عضو المجلس العسكري السوداني، الفريق ياسر عطا، قد كشف عن إحباط محاولات للانقلاب على المجلس خلال الفترة الماضية.
وأضاف المتحدث باسم المجلس أن هناك مجموعتين مختلفتين من العسكريين والضباط قيد التحفظ الآن، إحداهما تتألف من خمسة أشخاص والأخرى بها أكثر من 12 شخصا. واتهم عطا حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا بالوقوف وراء المحاولات الانقلابية.
كانت هذه تفاصيل خبر عميد سابق: لا انقسام في الجيش السوداني والحديث عن إحباط انقلابات أمر سلبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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