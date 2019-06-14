وفتح الإدارة باب القبول والتسجيل لوكالة الأحوال المدنية للعنصر النسائي برتبة "جندي أول — جندي". ​وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن الوظيفة هي القيام بأعمال الأمن والحراسة بالمكاتب النسائية للأحوال المدنية في مناطق ومحافظات المملكة. وأشارت الإدارة إلى أن استقبال طلبات القبول سيتم عبر بوابة (أبشر — التوظيف).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تعلن عن وظائف نسائية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.