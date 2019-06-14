موسكو تواصل الدفاع عن حقوق المواطنة الروسية المفرج عنها بالكويت

موسكو — سبوتنيك. وقال ممثل إدارة الإعلام والصحافة في الخارجية الروسية الوكالة "سبوتنيك": " وزارة الخارجية ستواصل متابعة تطور الأوضاع حول ماريا لازاريفا."

وأضاف "سنواصل بذل جهودنا من أجل ضمان النظر الموضوعي والدقيق في قضيتها بالإضافة إلى احترام الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنة الروسية، بما في ذلك حق الدفاع وحق الحصول على المساعدة الطبية المؤهلة".

وكانت محكمة كويتية أصدرت في ربيع العام الماضي حكما بالسجن عشرة أعوام في حق ماريا لازاريفا بتهمة اختلاس أموال مؤسسة الموانئ الكويتية. وبعد ذلك قدم فريق المحامين الدولي الذي يدافع عن لازاريفا استئنافا ضد قرار المحكمة الابتدائية.

وفي مساء يوم الأربعاء الماضي تم الإفراج عن لازاريفا بكفالة قدرها مليون دينار كويتي (ما يعادل 3.29 مليون دولار أمريكي).

وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته للكويت في آذار/مارس الماضي بأنه ناقش مع السلطات الكويتية الوضع حول لازاريفا ونقل إلى نظيره الكويتي طلبا بضمان حقوقها المشروعة.

ومن جانبها طالبت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالينتينا ماتفيينكو من رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق على الغانم، خلال لقائه في أواخر نيسان/أبريل الماضي أنه يولي اهتماما بمصير المواطنة الروسية المدانة بالإضافة إلى النظر في إمكانية الإفراج عنها بكفالة.