واشنطن تنشر ما تعتبره دليلا على تورط طهران في هجوم خليج عمان

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti إحدى الناقلتين المستهدفتين في خليج عمانواشنطن تنشر ما تعتبره دليلا على تورط طهران في هجوم خليج عمان

نشر الجيش الأمريكي فيديو قال إنه لسفينة إيرانية تقوم بإزالة لغم لم ينفجر من هيكل ناقلة النفط اليابانية كوكورا كريسوس، وهي إحدى الناقلتين اللتين تعرضتا أمس الخميس لهجوم بخليج عمان.

وحسب الجيش الأمريكي يظهر الفيديو قاربا صغيرا على متنه مجموعة من الأشخاص يقترب من الناقلة، ثم يقف أحد ركابه على الحافة ويزيل جسما من هيكل الناقلة المنكوبة، وقال الأمريكيون إنه قد يكون لغما لم منفجر.

ويعتقد مسؤولو وزارة الدفاع الأمريكية أن الإيرانيين بذلك يسعون لإخفاء الأدلة على تورطهم بالهجوم.

إلى ذلك، قال مسؤول أمريكي لشبكة "CNN" إن طاقم المدمرة الأمريكية "يو إس إس بينبريدج" المتواجدة في خليج عمان، شاهد لغما بحريا غير منفجر في جانب إحدى السفينتين اللتين تعرضتا للهجوم.

شاهد: الجيش الأمريكي ينشر فيديو للجيش الإيراني وهو يزيل لغما من ناقلة في بحر عمان

من Euronews

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي أبرز ردود الفعل الدولية على الهجوم على ناقلتي النفط في مياه الخليج الأمين العام للأمم المتحدة: العالم لن يستطيع تحمل مواجهة كبرى في منطقة الخليج ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأشد العبارات بالهجمات التي استهدفت ناقلتي نفط اليوم الخميس في خليج عمان وأسفرت عن اشتعال النيران في إحداهما محذرا من أن العالم لن يستطيع تحمل "مواجهة كبرى في منطقة الخليج". وأضاف غوتيريش أمام اجتماع لمجلس الأمن بشأن التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية "أندد بشدة بأي هجوم على سفن مدنية. يجب الوقوف على الحقائق وتحديد الأطراف التي تتحمل المسؤولية". جامعة الدول العربية: بعض الأطراف تريد إشعال النار في المنطقة وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية إن على مجلس الأمن الدولي أن يتحرك بشأن الهجوم على ناقلتين في خليج عمان محذرا من أن بعض الأطراف تريد إشعال النار في المنطقة الكويت: الهجوم تهديد للسلم والأمن الدوليين أبلغ وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الصباح مجلس الأمن الدولي بأن الهجوم على ناقلتين في خليج عمان تهديد للسلم والأمن الدوليين روسيا: من الباكر جداً معرفة من يقف خلف الهجوم قال متحدث باسم الكرملين في موسكو إنه من الباكر جداً معرفة من يقف خلف الهجوم على ناقلتي النفط الذي حصل صباح اليوم، الخميس، محذراً في الوقت عينه من استخلاص النتائج بسرعة. الولايات المتحدة: سنواصل تقييم الموقف في خليج عمان وكان البيت الأبيض قد أصدر بياناً سابقاً من اليوم الخميس، وقال فيه إن الولايات المتحدة ستواصل تقييم الموقف في خليج عمان في أعقاب هجوم على ناقلتي نفط. وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض إنه تم إطلاع الرئيس دونالد ترامب "على الهجوم على الناقلتين في خليج عمان. الحكومة الأمريكية تقدم المساعدة وستواصل تقييم الموقف". قالت رابطة ناقلات النفط إنترتانكو إن هناك مخاوف متنامية بشأن سلامة السفن وأطقمها المبحرة عبر مضيق هرمز بعد تعرض سفينتين لهجمات في خليج عمان. ودفع الهجوم أسعار النفط للصعود أربعة بالمئة، بعد شهر من تضرر أربع ناقلات أخرى بسبب ألغام لاصقة في نفس المنطقة. وقال باولو داميكو رئيس مجلس إدارة إنترتانكو في بيان "عقب هجومين على سفينتي أعضاء هذا الصباح، يساورني قلق شديد بشأن سلامة أطقمنا عبر مضيق هرمز". وأضاف "نحتاج إلى أن نتذكر أن نحو 30 بالمئة من النفط الخام (المنقول بحرا) في العالم يمر بالمضائق. إذا أصبحت المناطق البحرية غير آمنة، فإن الإمدادات للعام الغربي بأكمله قد تتعرض للتهديد". إيران: حادث ناقلتي النفط في خليج عمان يوم الخميس "مريب" وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء الإيرانية إن الناقلة فرنت ألتير غرقت بعدما تعرضت لأضرار عقب هجوم في خليج عمان. ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن مصدر مطلع لم تسمه قوله إن فرق بحث وإنقاذ إيرانية انتشلت 44 بحارا من ناقلتي النفط المعطوبتين في خليج عمان. وأضافت الوكالة أنه تم نقل البحارة إلى مرفأ جاسك الإيراني. وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن حادث ناقلتي النفط في خليج عمان يوم الخميس "مريب" ودعا إلى حوار إقليمي لتجنب التوتر. وذكر ظريف على تويتر "وردت أنباء الهجمات على ناقلتي النفط المرتبطتين باليابان" في خليج عمان بينما كان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يجتمع مع الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي لإجراء "محادثات واسعة وودية". وتابع "وصف ‭‭'‬‬مريب‭‭'‬‬ أقل بكثير من أن يصف ما حدث هذا الصباح... منتدى الحوار الإقليمي الذي اقترحته إيران ضرورة حتمية". من جانبها دعت وزارة الخارجية الفرنسية إلى ضبط النفس ونزع فتيل التوتر في منطقة الخليج بعد هجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان يوم الخميس. وقالت المتحدثة باسم الوزارة أنييس فون دير مول للصحفيين في إفادة يومية على الإنترنت "ندعو كل الأطراف، التي نتواصل معها بشكل دائم، لضبط النفس ونزع فتيل التوتر". وأضافت "نكرر أيضا ذكر تمسكنا بحرية الملاحة التي يتعين حتما الحفاظ عليها". ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قوله يوم الخميس إن على الجميع عدم التعجل في تحميل إيران المسؤولية عما يشتبه بأنه هجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان، وأضاف أيضا أنه ينبغي عدم استغلال الواقعة في تأجيج التوتر مع طهران. للمزيد على يورونيوز: توتر في مياه الخليج.. هجوم على ناقلتيْ نفط في بحر عمان وقلق على إمدادات النفط وكالة: المتحدث الإيراني يقول طهران مستعدة لتعاون أمني إقليمي لحماية الممرات المائية الاستراتيجية الإمارات وألمانيا تدعوان إيران للكف عن أي أفعال من شأنها تصعيد التوتر Euronews (Ar)

قصة مواطن ليتواني مع دبّ.. دخل معه القفص كي لا تأخذه الشرطة وتحرمه منه ليتواني يدخل القفص مع دبّ كان برفقته. بعد أن حصلت سلطات حماية الطبيعة على تصريح بنقل إحدى الدببة شمال ليتوانيا إلى حديقة الحيوانات الوطنية في كاوناس ووضعه في الحجر الصحي، بسبب انتهاكات عدة أبرزها إبقاؤه في حرارة تصل إلى 30 درجة مئوية، وهي أعلى بكثير من درجة الحرارة المصرح بها أي 22 درجة مئوية، للحيوانات البرية، قام مالك السيرك نيكولاي زوبوف بالدخول إلى القفص وإقفال الباب على نفسه في محاولة منه لحماية الدب ومنعهم من نقله. لكنه سرعان ما اضطر إلى الموافقة، وقام بتسليم الدبّ يوم أمس الأربعاء 12 يونيو/حزيران إلى المسؤولين. ووعد وزير البيئة في ليتوانيا بالسماح للسيد زوبوف بزيارة الدبّ الذي يدعى فيباس، آخر حيوان برّي يمتلكه، وأكد له أن السيرك بإمكانه الاحتفاظ بالدب إذا تحسنت ظروف معيشته. ورافقت الشرطة مفتشي حماية الطبيعة إلى منزل زوبوفاس خارج بلدة روكسيسيس بشمال ليتوانيا يوم الثلاثاء 11 يونيو/حزيران، ونفوا المزاعم التي تفيد بأنهم خططوا لاقتحام القفص. للمزيد على يورونيوز: شاهد.. أنثى فيل تساعد مولودها الجديد على المشي فيديو: وعاد القرد اللبناني "طشطوش" قادما من إسرائيل.. فشكرا لقوات اليونيفيل فتاة تتعرض لجروح خطيرة بسبب هجوم لسمكة قرش في نورث كارولينا تابعونا عبر الواتساب والفيسبوك: Euronews (Ar)

فيروس إيبولا يقضي على طفل وجدّته في أوغندا أعلنت السلطات الأوغندية اليوم الخميس أن امرأة من الكونغو هي المريض الثاني المصاب بفيروس الإيبولا يلقى حتفه في أوغندا في أحدث تفشٍ للوباء. والمرأة هي جدة طفل في الخامسة من العمر توفي مساء يوم الثلاثاء الماضي بعدما عبر الحدود مع أسرتها من جمهورية الكونجو الديمقراطية إلى أوغندا. وقال المسؤول في وزارة الصحة الأوغندية، إيمانويل إينيبيونا، لرويترز: "توفيت الجدة أيضا الليلة الماضية". وأضاف أن مريضين آخرين ما زالا معزولين هما شقيق الطفل المتوفي، وهو في الثالثة من العمر، وأوغندي عمره 23 عاما ظهرت عليه أعراض الإصابة بالإيبولا. وتابع قائلا إنه من المتوقع ظهورُ نتائج فحوص الأوغندي في وقت لاحق اليوم الخميس وتجري مراقبة 27 شخصا حدث اتصال بينهم وبينه. وبدأ التفشي الحالي لوباء الإيبولا في شهر آب/أغسطس من العام الماضي في شرق الكونغو الديمقراطية وأصاب 2062 شخصا على الأقل، توفي 1390 منهم، وأكدت حالات العدوى في أوغندا انتشار المرض المميت للمرة الأولى خارج حدود الكونجو. للمزيد في "يورونيوز": اشتباه بإصابة مريض بفيروس إيبولا في السويد باحثون ومتطوعون يسابقون الزمن لاختبار لقاح للوقاية من الإيبولا منظمة الصحة العالمية: تفشي الإيبولا في الكونغو لم يستقر بعد والجدير ذكره، أنّه وحسب منظمة الصحة العالمية ، فإن مرض فيروس الإيبولا، هو مرض وخيم يصيب الإنسان وغالباً ما يكون قاتلاً، وينتقل الفيروس إلى الإنسان من الحيوانات البرية وينتشر بين صفوف التجمعات البشرية عن طريق سريانه من إنسان إلى آخر، ويبلغ معدل الوفاة جراء الإصابة بمرض فيروس الإيبولا نسبة 50 بالمائة تقريباً، ولا يوجد حتى الآن علاج مرخص ومجرب لتحييد الفيروس، ولكن يُعكف على تحضير طائفة واسعة من علاجات الدم وجهاز المناعة والأدوية. Euronews (Ar) 1 إلغاء Advertisements الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO الجيش الأمريكي ينشر فيديو للجيش الإيراني بالقرب من ناقلة خليج عمان Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

© متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti إحدى الناقلتين المستهدفتين في خليج عمان واشنطن تنشر ما تعتبره دليلا على تورط طهران في هجوم خليج عمان

وأضاف المصدر أن اللغم ملتصق بهيكل السفينة باستخدام مغناطيس، مشيرا إلى أن مجموعة من السفن الأمريكية توجهت للمنطقة للقيام بدوريات هناك ومساعدة البحارة في السفن المنكوبة، وسحب الناقلتين إلى الميناء.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن إيران تقف وراء الهجوم، مؤكدا على أن واشنطن استنتجت ذلك استنادا إلى معلومات استخباراتية ونوع الأسلحة المستخدمة وتطور الهجمات. © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti

وتعرضت ناقلتا نفط في خليج عمان للهجوم، صباح أمس الخميس، أثناء نقل شحنات من السعودية والإمارات، في حادث يهدد إمدادات النفط إلى العالم، حيث يمر 30% من إنتاج النفط في العالم عبر خليج عمان.

يذكر أن الإمارات العربية المتحدة أعلنت أنه تم استخدام نفس النوع من الألغام البحرية في استهداف ناقلات النفط التي تعرضت لهجمات أمام سواحل إمارة الفجيرة، في مايو الماضي، مما يرجح احتمال أن يكون المهاجم في الحالتين واحدا.

المصدر: CNN