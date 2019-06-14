فلسطينيون يتوافدون نحو حدود غزة للمشاركة بـ"مسيرات العودة"

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

بدأ فلسطينيون بالتوافد نحو حدود قطاع غزة، الجمعة؛ للمشاركة في "مسيرات العودة وكسر الحصار" الأسبوعية.

وأفاد مراسل الخليج 365 بأن مئات المتظاهرين توافدوا نحو الحدود الشرقية للقطاع، حاملين الأعلام الفلسطينية.

وأطلقت "الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار" (مشكّلة من الفصائل الفلسطينية) على مسيرات هذه الجمعة اسم "لا لضم الضفة"، في إشارة لرفض تصريحات السفير الأمريكي لدى تل أبيب ديفيد فريدمان الداعية إلى ضم أجزاء من الضفة الفلسطينية إلى إسرائيل.



والسبت، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز"، مقابلة مع فريدمان، قال فيها إنه "في ظل ظروف معينة، أعتقد أن إسرائيل تملك الحق في المحافظة على جزء من الضفة الغربية، لكن على الأغلب ليس كلها"، وفق ما نقلته وسائل إعلام فلسطينية عن الصحيفة.



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وفي السياق ذاته، قال عبد اللطيف القانوع، الناطق باسم حركة "حماس"، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه: "مسيرات العودة وكسر الحصار مستمرة وجمعة اليوم تأتي للتأكيد على رفض شعبنا للقرارات الأمريكية الظالمة بحقه وتسلحه بخيار الصمود والمقاومة بكل أشكالها لمواجهة مثل هذه القرارات التصفوية".



وأضاف: "الضفة الغربية جزء لا يتجزأ من أرضنا المحتلة ولا مستقبل للاحتلال الصهيوني عليها ومشاريع تهويدها وضمها للكيان الصهيوني هو اعتداء على ثوابت شعبنا وتنكر لحقوقه الوطنية وهو ما لا نقبل به أو نسمح بتمريره".

ومنذ مارس/آذار 2018، يشارك فلسطينيون في مسيرات العودة قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.

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