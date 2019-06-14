الإمارات ترحل 5 مطلوبين في هجمات "عيد الفصح" بسريلانكا

كولومبو / الخليج 365
قالت الشرطة السريلانكية، الجمعة، إنه تم ترحيل 5 مطلوبين في الهجمات التي استهدفت كنائس وفنادق خلال "عيد الفصح" من الإمارات.
وأوضحت، في بيان، أن المطلوبين "تم إيقافهم في مدينة دبي"، حسب ما نقلت قناة "فرانس 24".
كما أشارت أن من بين المطلوبين "محمد ملهان"، وهو قائد بارز في "جماعة التوحيد الوطنية"، المتهمة بالتورط في التفجيرات التي وقعت في أبريل/ نيسان الماضي.
من جهته، قال المتحدث باسم الشرطة، روان غوناسيكيرا، في بيان، إن "ضباطا من قسم التحقيقات الجنائية (السريلانكية) أعادوا المشتبه فيهم إلى سريلانكا صباح اليوم"، حسب المصدر ذاته.
وهذه المرة الثانية التي يتم فيها توقيف مشتبه فيهم خارج سريلانكا على خلفية هجمات "عيد الفصح".
وأوقفت السلطات السريلانكية أكثر من مئة شخص على ارتباط بـ"جماعة التوحيد الوطنية".
وفي 21 أبريل، وقعت 8 هجمات استهدفت كنائس وفنادق خلفت 321 قتيلا و521 جريحا، بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بـ "عيد الفصح"، وتبنى تنظيم "داعش" الإرهابي المسؤولية عنها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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