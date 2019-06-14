مسؤول جزائري: الحراك الشعبي يفضي إلى ديمقراطية حقيقية

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365



قال مسؤول جزائري، اليوم الجمعة، أن الحراك الشعبي الذي تعيشه بلاده منذ أشهر واطاح بنظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة سيفضي إلى "ديقمراطية حقيقية" و"استقلال القرار الوطني"



وجاء ذلك في كلمة لصالح قوجيل رئيس مجلس الأمة بالنيابة (خلف الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح في المنصب) خلال مشاركته كضيف في الإجتماع الـ20 لجمعية مجالس الشيوخ الأوروبية المنعقدة بباريس .



وذكر قوجيل في كلمته التي أطلعت عليها الاناضولن أن الحراك الشعبي الذي تعيشه البلاد "سيثمر ديمقراطية حقيقية يساهم الجميع في ترسيخها وتعميقها كونها ستفضي حتماً إلى تنامي استقلالية القرار السياسي الوطني".



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وتابع "الشعب الجزائري أبان بكل وعي ومسؤولية حِرصَهُ على حماية وَطَنهِ و توقِهِ للرُقَي بالبلاد نحو مستقبل ديمقراطي واعدْ ومزدهر".



وتعيش الجزائر منذ 22 فبراير/ شباط انتفاضة شعبية سميت "حراكا شعبيا" وأيضا "ثورة الإبتسامة" أطاحت بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي رحل عن الحكم مطلع أبريل/ نيسان وهي متواصلة للمطالبة برحيل جميع رموز نظامه.



وتقترح السلطات الحالية بقيادة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح حوارا بين مختلف الأطياف تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسة جديدة لكن المعارضة والحراك يرفضان إشراف رموز نظام بوتفليقة على المرحلة الإنتقالية.



يشار أن الاجتماع الـ 20 لجمعية مجالس الشيوخ الأوروبية بمشاركة وفود إفريقية تجري أعماله بالعاصمة الفرنسية، باريس، تحت شعار "الحوار الأورو- إفريقي للغرف الثانية بالبرلمانات الثنائية البرلمانية (البيكاميرالية) مكسب للديمقراطية".

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