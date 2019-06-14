هنية وميلادينوف يبحثان تفاهمات التهدئة مع إسرائيل

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365



التقى المنسق العام لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف ، الجمعة، إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في قطاع غزة.



وقال مصدر فلسطيني مطلع للأناضول، أن اللقاء بحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية وتفاهمات التهدئة مع إسرائيل .



وذكر المصدر، أن الاجتماع بحث إلزام إسرائيل بتفاهمات التهدئة بوساطة مصر والأمم المتحدة وقطر، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من رفع للحصار عن القطاع.

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والجمعة، وصل إلى قطاع غزة، ملادينوف، عبر معبر بيت حانون "ايرز" شمال القطاع في زيارة استغرقت عدة ساعات.



وفجر الجمعة قصفت مقاتلات حربية إسرائيلية، موقعا عسكرياً، يتبع للذراع العسكري لحركة "حماس"، والميناء البحري لمدينة خان يونس، في قطاع غزة، ردا على صاروخ أطلق من القطاع وأصاب مبنى في مدينة سديروت الإسرائيلية.



ومنذ عدة أشهر، تُجري وفود مصرية وقطرية وأممية، مشاورات وساطة متواصلة بين الفصائل في غزة وإسرائيل، بغرض التوصل إلى تفاهمات "نهائية"، تقضي بتخفيف الحصار عن القطاع، مقابل وقف الاحتجاجات الفلسطينية المتواصلة قرب الحدود منذ نهاية مارس/ آذار 2018.

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