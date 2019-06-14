ترامب: #إيران نفذت الهجوم على ناقلتي النفط في #خليج_عمان

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في مقابلة مع “فوكس نيوز”، الجمعة، أن “إيران نفذت الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان”.
وتعرضت ناقلة النفط “فرونت ألتير” المملوكة لمجموعة “فرونتلاين” النرويجية لهجوم صباح الخميس في بحر عُمان بين الإمارات وإيران، وسمعت ثلاثة انفجارات على متنها، على ما أعلنت السلطات البحرية النرويجية، مؤكدة عدم إصابة أي عنصر من الطاقم بجروح.
هذا وأعلنت شركة بوسكاليس الهولندية أنها اختيرت لإنقاذ ناقلتين استهدفتا في هجومين مشتبه بهما في خليج عمان بالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي.
قالت شركة رويال بوسكاليس وستمينستر، الجمعة، إن شركات التأمين على الشاحنتين، وهما فرونت ألتاير وكوكاكا كورجيوس، قد اختارتا شركته الفرعية “سميت سالفيج” لإنقاذ كلتا السفينتين وشحنتيهما.
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