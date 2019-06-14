وأضاف قرقاش: "تزداد إشارة وزير الخارجية الإيراني ظريف إلى الفريق باء هزلية وتتضاءل مصداقيته يوما بعد يوم". وأشار إلى أن "العلاقات العامة ليست بديلا حقيقيا للسياسات البناءة. وقف تصعيد الموقف الحالي يتطلب أفعالا تتسم بالحكمة وليس كلمات جوفاء". ​ويستخدم ظريف عادة تعبير "الفريق باء" للإشارة إلى مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون وغيره في الإدارة الأمريكية وبمنطقة الخليج ممن يشاركونه نفس الموقف المتشدد تجاه إيران. وتأتي تغريدة قرقاش على ما يبدو كرد فعل على أخرى نشرها ظريف قبله بساعة، قال فيها: "بعض التفسيرات الخاطئة تستلزم توضيحا: الفريق باء يخرب الدبلوماسية ويعتم على الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة ضد إيران".

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كانت هذه تفاصيل خبر قرقاش: مصداقية وزير الخارجية الإيراني تتناقص وخفض التصعيد يتطلب خطوات حكيمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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