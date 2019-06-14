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وأضاف الحربي في تصريحات لراديو "سبوتنيك" أن المملكة العربية السعودية قادرة أن تدافع عن بلادها وأرضها، ولكن الفكر الإيراني الحوثي يستهدف العالم والاقتصاد العالمي ككل والتصعيد الأخير الذي
© REUTERS / TT News Agency/Claudio Bresciani
وكانت حركة "أنصار الله" قد أعلنت، اليوم، أنها شنت هجمات جوية جديدة بطائرات مسيرة مفخخة على مطار أبها في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.
وقالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين عن مصدر في سلاح الجو المسير، إن الهجمات تسببت في توقف الملاحة الجوية في المطار.
كانت هذه تفاصيل خبر صحفي سعودي يوضح حقيقة توقف مطار أبها عن العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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