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صحفي سعودي يوضح حقيقة توقف مطار أبها عن العمل

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وأضاف الحربي في تصريحات لراديو "سبوتنيك" أن المملكة العربية قادرة أن تدافع عن بلادها وأرضها، ولكن الفكر الإيراني الحوثي يستهدف العالم والاقتصاد العالمي ككل والتصعيد الأخير الذي 

© REUTERS / TT News Agency/Claudio Bresciani

حدث كان في صالح المملكة العربية السعودية، ليظهر للعالم أن نظرة المملكة السعودية في الحرب كانت نظرة صائبة، فهذه الحرب ليست سعودية حوثية بل بين العالم وهذه الفئة على حد قوله، وأكد على ضرورة وقوف العالم كله بوجه إيران في هذه الحرب ويجب على الجميع أن يدركوا أن هناك طرف يعمل على زعزعة الأمن والاستقرار والاقتصاد العالمي في المنطقة.

وكانت حركة "أنصار الله"  قد أعلنت، اليوم، أنها شنت هجمات جوية جديدة بطائرات مسيرة مفخخة على مطار أبها في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

وقالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين عن مصدر في سلاح الجو المسير، إن الهجمات تسببت في توقف الملاحة الجوية في المطار.

 

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