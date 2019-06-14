بالفيديو... الحياة داخل "كرناز" على خطوط الاشتباك والنار في ريف حماة

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نشرت وكالة "سانا" فيديو من داخل بلدة كرناز في ريف حماة الشمالي موثقة الاعتداءات الإرهابية التي طالت أهالي البلدة وأرزاقهم ومحاصيلهم.
© Sputnik . Alexey Druzhinin
وبحسب الأهالي، فإن "النصرة" تحاول منع مزارعي البلدة من استخدام الآليات الزراعية لحصاد ما تبقى من حقولهم عبر اعتداءات متكررة على الحصادات والجرارات الزراعية بالقذائف الصاروخية بموازاة استهدافها منازل الأهالي والمرافق الخدمية من مدارس وأفران وشبكات كهرباء وهاتف وطرق عبر الاستهداف اليومي والعنيف عبر عشرات القذائف الصاروخية وقذائف الهاون التي تطال بشكل شبه يومي كل أحياء البلدة.
ووثق التقرير ثبات عدد من أهالي كرناز في أرضهم ومنازلهم مصممين على ممارسة حياتهم الطبيعية متحدين كل جرائم المجموعات التكفيرية الهادفة لإبعادهم عن منازلهم وممتلكاتهم وهجر حقولهم.
يقول شاكر واسن إن قذائف المجموعات الإرهابية تسببت بحرق وتدمير مساحات واسعة من حقول القمح والشعير لأهالي البلدة إضافة إلى إصابة العشرات منهم وتضرر المنازل السكنية وتدمير شبكات الكهرباء والمياه في البلدة وعرقلة وصول الطلاب إلى قاعات الامتحانات في محاولة من المرتزقة الإرهابيين لدفع الأهالي إلى مغادرة بلدتهم. وأكد "لكننا بفضل أبطال الجيش صامدون وثقتنا كبيرة ببواسلنا وبقدرتهم على دحر الإرهاب من القرى المجاورة لذلك سنستمر في الحياة وفي إعادة النبض لهذه البلدة رغم كل الأضرار التي لحقت بنا".
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