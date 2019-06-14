دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة هواتف هواوي تبدأ بعرض إعلانات على شاشة القفل بشكل مفاجئ

بدأ مستخدمو هواتف هواوي بالأمس برؤية بعض الإعلانات التي تظهر على شاشة القفل، وهذه الإعلانات كانت مفاجئة للعديد منهم كونها لم تحدث مسبقًا، حيث أظهرت الصور في الخلفية مناطق مختلفة وعليها أسماء مواقع في غالبيتها تتمحور حول رحلات الطيران والسفر.

وعلى ما يبدو أن الإعلانات طريقة جديدة من هواوي لتحقيق الدخل، لكنها في نفس الوقت تعطي الخيار للمستخدم لإيقافها أو تشغيلها، حيث أنه في حال ظهرت لأي مستخدم وأراد إيقاف ظهور الإعلانات على شاشة القفل سيتوجب عليه الذهاب إلى الإعدادات ومن ثم الشاشة الرئيسية والخلفية وبعدها مجلة الشاشة وإيقاف خيار التشغيل.

بكل بساطة، الإعلانات موجودة في إحدى مزايا الشاشة الرئيسية والتي كانت تعمل على تغيير صورة الخلفية في كل مرة يفتح فيها المستخدم الهاتف، وفي حال أراد أي شخص الاستمتاع بها سيكون مجبرًا على الإعلانات وإلا فعليه إيقافها.

التدوينة هواتف هواوي تبدأ بعرض إعلانات على شاشة القفل بشكل مفاجئ ظهرت أولاً على عالم التقنية.