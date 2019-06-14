دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة سامسونج تعلن عن تلفزيون The Wall Luxury بقياس يصل 292 بوصة ودقة 8K

كشفت شركة سامسونج عن شاشتها التلفزيونية الجديدة The Wall Luxury من سلسلتها الراقية The Wall ولكن هذه المرة كانت مع حجم هائل ودقة عالية جدًا، حيث أنها ستأتي بقياس يصل حتى 292 بوصة ودقة تصل إلى 8K فائقة الوضوح لكن مع خيار للحصول على شاشة من نفس النوع بدقة 2K وحجم 73 بوصة.

وتأتي شاشة تلفزيون سامسونج الجديدة بتقنية Micro LED والتي تضيف وضوحًا أعلى من التقنية التقليدية بسبب وحدات الإضاءة الإضافية متناهية الصغر التي تحتويها الشاشة، وتستطيع الوصول إلى 2,000 وحدة إضاء “نيتس” كحد أقصى.

وتقول الشركة أن شاشتها ستكون متاحة للبيع الشهر القادم دون تحديد سعر لها، لكنها في نفس الوقت أكدت قدرتها على العمل حتى 100,000 ساعة، كما ذكرت أنها مصممة لتتمكن من العمل دون إنقطاع.

الجدير بالذكر أن هذا النوع من التلفزيونات يتمتع بمزايا مختلفة، حيث أن نظام عمله يشبه لعبة تركيب المربعات، فالشخص يتوجب عليه اختيار الدقة التي يريدها من 2K وحتى 8K ومن ثم اختيار عدد من القطع لتركيبها معًا على الحائط لتصل للقياس والشكل الذي يريده.

وللتوضيح أكثر حول طريقة عمل التقنية التي كشفت عنها سامسونج لأول مرة في بداية العام الحالي، يمكنكم متابعة الفيديو التالي من الشركة:

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التدوينة سامسونج تعلن عن تلفزيون The Wall Luxury بقياس يصل 292 بوصة ودقة 8K ظهرت أولاً على عالم التقنية.