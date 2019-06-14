دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تطبيق Files by Google يحصل على الوضع المظلم

نظرًا لأن إصدار أندرويد Q القادم يفسح المجال للوضع المظلم على مستوى النظام وبشكل افتراضي، فإن تطبيق مدير الملفات Files by Google قد انضم أخيرًا إلى باقة التطبيقات الأخرى التي بدورها تتبنى السمة الداكنة، وإذا لم تكن على دراية بالمظاهر الداكنة، فهي توفّر الطاقة لشاشات OLED كونها تغلق البيكسلات الفردية عند إظهار اللون الأسود، فضلًا عن تجربة مظهر جديد ورائع بنفس الوقت.

بشكل عام، يُطبّق مدير الملفات هذا المظهر الداكن بصورة جيدة، مع وجود بعض الملاحظات، فعلى سبيل المثال، لا يتم تلوين أيقونة القائمة الموجودة في الزاوية العلوية بشكل صحيح، ومع ذلك فكل شيء يعمل وبدون مشاكل تُذكر.

أخيرًا، يصل هذا التحديث مع هذه الميزة بشكل تدريجي للمستخدمين، وبالانتقال الى صفحة التطبيق من على متجر قوقل بلاي، يمكنك التأكد من وصوله أو عدمه، أو ببساطة يمكنك تحميله عبر ملفه الـ APK من هنا.

التدوينة تطبيق Files by Google يحصل على الوضع المظلم ظهرت أولاً على عالم التقنية.