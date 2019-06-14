شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: إيران نفذت الهجوم على ناقلتى النفط فى خليج عمان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى مقابلة مع فوكس نيوز، اليوم الجمعة أن إيران نفذت الهجوم على ناقلتى النفط فى خليج عمان.
وأكد ترامب أن إيران لن تمتلك أسلحة نووية، موضحا أن خليج عمان لن يغلق وإن حدث فلن يستمر ذلك طويلا.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: إيران نفذت الهجوم على ناقلتى النفط فى خليج عمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.