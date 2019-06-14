شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: إيران نفذت الهجوم على ناقلتى النفط فى خليج عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى مقابلة مع فوكس نيوز، اليوم الجمعة أن إيران نفذت الهجوم على ناقلتى النفط فى خليج عمان.

وأكد ترامب أن إيران لن تمتلك أسلحة نووية، موضحا أن خليج عمان لن يغلق وإن حدث فلن يستمر ذلك طويلا.