طيران عمان تعلن إجراء محادثات مع إيرباص إذا لم تقدم بوينج خطة دعم لماكس 737

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بيان لشركة الطيران العمانى اليوم الجمعة إن الرئيس التنفيذى للشركة عبد العزيز الرئيسى يعتزم إجراء محادثات مع إيرباص إذا لم تقدم بوينج خطة دعم وإصلاح لطائراتها ماكس 737 الممنوعة من التحليق قبل 17 يونيو.
ونقل البيان عن الرئيسى قوله "منع تحليق طائرات 737 ماكس كان له أثر مالى كبير على الطيران العماني" ،وأضاف "خطط شركة الطيران التوسعية لعام 2019 تقلصت بشدة" كما عانت الطيران العمانى "أيضا من خسائر فى الإيرادات وانخفاض الحصة السوقية".
وقال الرئيس التنفيذى للطيران العمانى إن بوينج "وعدت بتقديم خطة إصلاح ودعم للطيران العمانى قبل معرض جوى فى باريس يبدأ فى 17 يونيو (حزيران) 2019" ،ونقل بيان الطيران العمانى عن الرئيسى قوله "إذا لم أتلق ردا من بوينج قبل وصولى إلى مطار لو بورجيه، سيتعين على المضى قدما فى غداء العمل المزمع مع إيرباص فى المعرض".
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