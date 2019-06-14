شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: انطلاق عملية عسكرية لتطهير صحراء الجزيرة بين محافظتى الأنبار ونينوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم الجمعة، بانطلاق عملية عسكرية لتطهير صحراء الجزيرة بين محافظتى الأنبار ونينوى. ونقلت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، عن المصدر، قوله، "إن عملية عسكرية انطلقت، فجر اليوم، لتطهير صحراء الجزيرة"، مضيفا أن العملية تتم باشتراك قيادة عمليات الجزيرة وعمليات نينوى والحشد العشائرى، وأن العملية العسكرية مستمرة سيعلن عن نتائجها مساء".

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