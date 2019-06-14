شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يدعو لضبط النفس بعد اتهام أمريكا لإيران فى هجوم الناقلتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الاتحاد الأوروبى اليوم الجمعة إلى الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وسط تزايد التوتر بشأن اتهامات الولايات المتحدة لإيران بالمسؤولية عن هجوم على ناقلتى نفط فى خليج عمان. Advertisements وقالت متحدثة باسم الاتحاد للصحفيين "نجمع المزيد من المعلومات ونقيم الموقف" ،وأضافت "قلنا مرارا إن المنطقة لا تحتاج لمزيد من التصعيد. لا تحتاج زعزعة الاستقرار. لا تحتاج المزيد من التوتر وبالتالى ندعو إلى التحلى بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب الاستفزازات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبى يدعو لضبط النفس بعد اتهام أمريكا لإيران فى هجوم الناقلتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.