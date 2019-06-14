شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تدين الهجوم على مطار أبها السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت احكومة الكورية الجنوبية بشدة، اليوم الجمعة، الهجوم الصاروخي على مطار أبها بجنوب المملكة العربية السعودية.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - إن الحكومة نددت بشدة على الهجوم الصاروخي الذي هدد أرواح المدنيين وسلامتهم.

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