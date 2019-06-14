سفير تركيا لدى العراق: "بي كا كا" منظمة إرهابية وليست معارضة

بغداد/حيدر قرة ألب/الخليج 365
قال السفير التركي لدى العراق ، فاتح يلدز، إن "بي كا كا" ليس كيان معارض إنما منظمة إرهابية.
وفي تغريدة له في حسابه عبر "تويتر"، "نخاطب من يدعون أنهم أصدقاء تركيا، وينتظرون صداقتنا لا داعي لاستخدام عبارات ملتوية بخصوص بي كا كا".
وأضاف: "بي كا كا ليست كيانا معارضا إنما منظمة إرهابية".
يأتي ذلك ردا على الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر الذي أدان في تغريدة أمس العمليات العسكرية التركية ضد "بي كا كا" شمالي العراق، ووصف المنظمة بـ"المعارضة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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