تشاووش أوغلو: نحن مع السودانيين في تحقيق الاستقرار والسلام

أنقرة/بيبارس جان/الخليج 365
أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أنّ موقف بلاده واضح في دعم تطلعات الشعب السوداني في تحقيق الاستقرار والازدهار.
جاء ذلك في رده على سؤال حول موقف تركيا حيال التطورات الجارية في السودان في الاجتماع الصباحي لمحرري وكالة الخليج 365 بالعاصمة أنقرة، الجمعة.
وقال تشاووش أوغلو: "السودانييون شعب يتصف بالكرامة وهذا ما أثبتوه عبر التاريخ، وفي هذه الفترة نرى أنّ تطلعات الشعب السوداني في هذه الفترة مشروعة".
وأشار إلى أنّ الشعب السوداني يرغب في مجيء حكومة مدنية بدلا من الإدارة العسكرية الحالية، وتحقيق الاستقار والازدهار والنمو الاقتصادي، مبينا أنّ السودان دولة تمتلك إمكانات تحقيق ذلك.
وأكد تشاووش أوغلو أنّ بلاده وقفت دائما مع الشعب السوداني، وفي الوقت الراهن تقف مع تطلعات السودانيين دون الوقوف مع طرف ضد طرف آخر.
وأوضح أن بلاده دعت لمجيء حكومة مدنية الى السودان تلبية لتطلعات الشعب السوداني. قائلاً : " لدينا سفير في السودان وتواصل مع كافة الأطراف، ولكن نقوم بكل هذا دون التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، ودون الانحياز لطرف على حساب طرف آخر".
وأشار إلى أنّ ردود فعل الشعب السوداني كانت واضحة تجاه الدول التي تتدخل في شؤونه الداخلية، قائلاً : "نحن موقفنا واضح وجلي ويتمثل بالوقوف مع أشقائنا السودانيين في تحقيق الاستقرار والسلام".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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