الخارجية العمانية: نتابع "باهتمام بالغ" التصعيد المرتبط بحرب اليمن

مسقط/ الخليج 365

قالت الخارجية العمانية، الجمعة، إنها تتابع "باهتمام بالغ" التصعيد العسكري المرتبط بالحرب في اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن مصدر بخارجية بلادها (لم تسمه) قوله إن السلطنة "تتابع باهتمام بالغ التصعيد العسكري والأحداث الميدانية المرتبطة بالحرب في اليمن وآخرها الهجوم الذي تعرض له مطار أبها السعودي".

وأكد المصدر أن "السلطنة تحث على تجنب التصعيد، الذي لن يكون في صالح الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأضاف أن بلاده "تأمل أن يتم التركيز خلال المرحلة القادمة على المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة بما يحقق إيجاد تسوية سياسيّة للأزمة اليمنية ويحفظ أمن ومصالح الدول المجاورة لها".

وفجر الجمعة، أعلنت جماعة الحوثي، استهداف مطار أبها السعودي بعدد من الطائرات المسيرة، للمرة الثانية خلال 72 ساعة.

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‏في المقابل أعلن التحالف العربي في بيان "اعتراض وإسقاط خمس طائرات بدون طيار أطلقها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطار أبها ومحافظة خميس مشيط".

‏وأوضح أن "الملاحة الجوية والمجال الجوي في مطار أبها تعمل بصورة طبيعية وليس هناك أي تأخير في الرحلات الجوية وحركة المسافرين".

والأربعاء، أعلن التحالف العربي، تعرّض مطار "أبها" إلى "عمل إرهابي"، عبر "مقذوف" أطلقته جماعة "الحوثي"، التي أقرت بمسؤوليتها.

وقالت إن المقذوف "صاروخ كروز"، قبل أن تعلن هيئة الطيران المدني السعودية، أن حركة الطيران في المطار تسير بشكل طبيعي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.