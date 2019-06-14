بريطانيا: نؤيد تقييم #أمريكا بأن #إيران وراء هجوم الناقلتين

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صحيفة الخليج الالكترونية
قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت اليوم الجمعة: إنه ليس هناك ما يدعو لعدم الاقتناع بالتقييم الأمريكي بأن إيران وراء هجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان أمس الخميس.
وأبلغ هنت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، مكررا تصريحات أدلى بها في وقت متأخر أمس، “سنجري تقييمنا الخاص المستقل. لدينا إجراءاتنا لعمل ذلك (لكن) ليس هناك ما يدعونا لعدم تصديق التقييم الأمريكي.. حدسنا يدعونا لتصديقه لأنهم أقرب حلفائنا”.
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