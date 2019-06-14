- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
كشف مركز الأمن البحري في سلطنة عمان تفاصيل حول تعرض ناقلتَي نفط لحوادث بحرية في خليج عمان.
وقال المركز في بيان له : في إطار متابعة حادثَي ناقلتي النفط اللذين وقعا يوم أمس الخميس أفادت معلومات مركز الأمن البحري في السلطنة بتعرض ناقلتين إحداهما تحمل علم بنما والأخرى تحمل علم جزر مارشال إلى حادثين بحريين حيث وقع الحادثان خارج المياه الإقليمية العمانية، فالأول وقع على بعد 82 ميلًا بحريًا، أما الثاني فوقع على بعد 8.66 ميل بحري.
وتابع المركز: واستجابة إلى نداءات الاستغاثة من الناقلتين وبالتنسيق مع مراكز الأمن البحري الإقليمية والدولية قامت السلطنة بإرسال سفينتي إنقاذ تابعتين للبحرية السلطانية العمانية للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ بالإضافة إلى تسيير سلاح الجو السلطاني العماني طائرة استطلاع بحري.
كانت هذه تفاصيل خبر #الأمن_البحري_العماني يُحدد مواقع استهداف ناقلتي النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.