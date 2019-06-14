هجوم بحر عُمان... أجسام طائرة وسفينة للجيش الإيراني!

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طوكيو: استبعد رئيس الشركة المشغلة لناقلة النفط اليابانية التي استهدفها هجوم في بحر عُمان، تعرض الناقلة لهجوم بطوربيد، قائلا إنها تضررت من "أشياء طائرة".

وقال يوتاكا كاتادا رئيس "شركة كوكوكا سانجيو" للملاحة للصحافيين إن بحارة السفينة رأوا "جسمًا طائرا" قبل وقوع انفجار ثانٍ على متنها.

وأوضح أن "أفراد الطاقم قالوا إنهم ضربوا بجسم طائر. قالوا إنهم رأوه بأعينهم". وتابع "تلقينا تقريرًا يفيد أن شيئا ما حلق باتجاه السفينة ثم وقع انفجار وثقبت" ناقلة النفط.

وكان كاتادا صرح الخميس أن السفينة التي كانت تنقل مادة الميثانول، تعرضت لهجومين متتاليين على ما يبدو. وقال إنه بعد الهجوم الأول "ناور البحارة لمحاولة الهرب، لكن السفينة استهدفت مجددا بعد ثلاث ساعات"، وأصيبت هذه المرة.

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واندلع حريق وأصيب أحد افراد الطاقم الذي تم إجلاؤه بجروح طفيفة. وتابع كاتادا أنه بعد ذلك "عاد البحارة إلى السفينة بمساعدة الجيش الأميركي"، معربا عن اعتقاده بأن احتمال غرق السفينة ضئيل، لأن الأضرار ليست كبيرة. وأكد أن "الشحنة لم تتضرر".

وتحركت ناقلة النفط اليابانية "كوكوكا كاريدجس" التي تعرضت لهجوم، إلى جانب ناقلة نرويجية أخرى في بحر عُمان، "بسلام" باتجاه مدينة خورفكان الإماراتية، حسب ما ذكرت الشركة المشغلة، اليوم الجمعة.

وتأتي تصريحات رئيس الشركة المشغلة للناقلة بعد ساعات من نشر الجيش الأميركي تسجيلا مصورا، يظهر بوضوح الحرس الثوري الإيراني يقترب من الناقلة ويزيل اللغم.

وتعليقا على ذلك، قال رئيس الشركة المشغلة للناقلة اليابانية إن الطاقم شاهد سفينة للجيش الإيراني في الليلة الماضية للهجوم.

وهذه هي المرة الثانية في غضون شهر، التي يتمّ فيها استهداف ناقلات نفط في هذه المنطقة الاستراتيجية، بعد تعرّض أربع سفن بينها ثلاث ناقلات نفط لعمليات "تخريبية" قبالة سواحل الإمارات في 12 مايو.