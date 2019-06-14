40 دولة في جولة موسكو من بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

موسكو- الوطن:

أعلنت اللجنة المنظمة لجولة موسكو من بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو عن وصول عدد الدول المشاركة في المنافسات التي ستنطلق السبت المقبل إلى 40 دولة يمثلها 554 لاعبا ولاعبة من مختلف الجنسيات والأعمار.

ويشارك في الجولة الأولى لهذا الموسم 101 لاعب ولاعبة من ستة أندية وأكاديمية بالإمارات هي ” الوحدة” و”الجزيرة” و “بني ياس″ و” الظفرة” و”العين” و”الشارقة” و”أكاديمية A.F.N.T ” .

ويأتي عمر الفضلي نجم المنتخب الوطني على رأس اللاعبين المشاركين في منافسات البطولة إلى جانب سالم مبارك وزايد الكثيري وعبدالله الجنيبي ومحمد العمري لاعبي نادي الوحدة وخليفة نصرتي وحميد الكعبي من نادي العين وسعيد المزروعي وسلطان العويس لاعبي الشارقة فيما تأتي الشقيقتان مهرة ومها الهنائي لاعبتا العين على رأس المشاركات إلى جانب ديمة اليافعي وبشاير المطروشي من نادي العين أيضا.

ويكتمل اليوم الجمعة وصول الفرق الإمارتية المشاركة في البطولة التي تقام في العاصمة الروسية للمرة الأولى بعد أن انضمت للمدن الخمس التي تستضيفها على مدار الموسم، حيث توافدت على موسكو خلال اليومين الماضيين وفود عدد من الأندية على رأسها الجزيرة والظفرة.

وتدشن جولة موسكو الشكل الجديد للبطولة العالمية الكبيرة سواء من حيث قيمة الجوائز التي تصل إلى 225 ألف دولار لكل جولة أو من حيث النظام الفني الجديد بإلغاء الحزام الأبيض وكذلك إلغاء الماستر 3 و4 إضافة إلى اعتماد وزن 120 كجم بداية من جولة الغد.

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وينطلق جدول البطولة غدا بخضوع لاعبي الحزام الأرق للوزن وتحديد مستوى كل لاعب والوزن الذي سينافس فيه فيما تستكمل بعد غد السبت أوزان الأحزمة الأخرى بالإضافة إلى إقامة منافسات ملك البساط حيث تنطلق مباريات الحزام الأزرق في العاشرة والنصف صباحا حتى الثالثة عصرا فيما تنطلق الإثارة مع ” أبوظبي ملك البساط ” عند الثالثة والنصف عصرا وتسمر لثلاث ساعات حتى السادسة والنصف مساء ويشارك فيها أفضل عشرة لاعبين على مستوى العالم.

وأكد طارق البحري مدير جولات أبوظبي جراند سلام أن الاستعدادات لجولة موسكو تسير بشكل رائع في ظل التنسيق الدائم مع الشركاء في روسيا، معربا عن ثقته التامة في خروج النسخة الأولى التي تقام في موسكو بشكل رائع في ظل الترتيبات المتميزة التي تم الإعداد لها.

وشدد على أن وصول عدد الدول المشاركة إلى 40 دولة يؤكد أن أبوظبي جراند سلام أصبحت علامة مميزة وماركة مسجلة في بطولات الجوجيتسو العالمية في ظل الإقبال منقطع النظير على المشاركة فيها.

ولفت إلى أن قرار رفع القيمة المالية للجوائز لتصل إلى 225 آلف دولار يصب في صالح البطولة لاسيما وأن القرار سوف يعطي حافزا للنجوم الكبار على التواجد والمشاركة بهدف حصد الجوائز المالية القيمة.

ووجه البحري الشكر إلى الشركاء في موسكو مؤكدا أنهم يقومون بدورهم على أكمل وجه الأمر الذي يبشر بنسخة استثنائية ناجحة على الصعد كافة سواء الفنية بوجود لاعبين متميزين وكذلك على الصعيد الجماهيري بتجهيز صالة “ترامف” التي تستضيف المنافسات بكافة متطلبات النجاح للحدث.

وأعرب مدير جولات أبوظبي جراند سلام عن ثقته التامة في قدرة لاعبي ولاعبات أندية الإمارات على الظهور بمستوى متميز كما حدث من قبل، منوها إلى أن مشاركة 101 لاعب ولاعبة من ستة أندية وأكاديمية أمر رائع يؤكد على أن هناك حالة من السعي الدائم نحو التميز على صعيد البطولة من خلال الصعود على منصات التتويج وتشريف الوطن.