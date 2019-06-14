شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 28 شخصا فى غارات جوية على شمال شرق سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، مقتل 28 شخصا فى غارات جوية على شمال شرق البلاد. وذكرت ذلك قناة (العربية) الحدث الإخبارية، فى نبأ عاجل لها، دون أن تشير إلى المزيد من التفاصيل فى هذا الصدد، وكانت الأمم المتحدة قد أعربت فى وقت سابق عن قلقها العميق إزاء التقارير المستمرة حول استمرار الغارات الجوية والقصف المدفعى والاشتباكات داخل وحول منطقة التهدئة شمال سوريا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 28 شخصا فى غارات جوية على شمال شرق سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.