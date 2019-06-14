اخبار الخليج

عمان تؤكد مشاركة بحريتها بسفينتين فى البحث والإنقاذ بعد هجوم ناقلتى النفط

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن عمان تؤكد مشاركة بحريتها بسفينتين فى البحث والإنقاذ بعد هجوم ناقلتى النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت الصفحة الرسمية لمركز الأخبار بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون العمانية، على "تويتر"، نقلا عن مصدر بوزارة الخارجية، اليوم الجمعة، أن عمان تتابع باهتمام بالغ التصعيد العسكرى والأحداث الميدانية المرتبطة بالحرب فى اليمن، ومنها الهجوم الذى تعرض له مطار أبها فى المملكة العربية .

وأضاف التلفزيون العمانى، أن سلطنة عمان أرسلت سفينتى إنقاذ تابعتين للبحرية للمساعدة فى عمليات البحث والإنقاذ بعد هجوم الناقلتين.

Advertisements

فيما قال التحالف العربى، الذى يحارب جماعة الحوثى المتحالفة مع إيران فى اليمن، إن الهجوم الصاروخى الذى نفذه الحوثيون، يوم الأربعاء، واستهدف مطار أبها فى جنوب المملكة، أسفر عن إصابة 26 شخصا.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمان تؤكد مشاركة بحريتها بسفينتين فى البحث والإنقاذ بعد هجوم ناقلتى النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا