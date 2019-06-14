شكرا لقرائتكم خبر عن عمان تؤكد مشاركة بحريتها بسفينتين فى البحث والإنقاذ بعد هجوم ناقلتى النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت الصفحة الرسمية لمركز الأخبار بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون العمانية، على "تويتر"، نقلا عن مصدر بوزارة الخارجية، اليوم الجمعة، أن عمان تتابع باهتمام بالغ التصعيد العسكرى والأحداث الميدانية المرتبطة بالحرب فى اليمن، ومنها الهجوم الذى تعرض له مطار أبها فى المملكة العربية السعودية.

وأضاف التلفزيون العمانى، أن سلطنة عمان أرسلت سفينتى إنقاذ تابعتين للبحرية للمساعدة فى عمليات البحث والإنقاذ بعد هجوم الناقلتين.

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فيما قال التحالف العربى، الذى يحارب جماعة الحوثى المتحالفة مع إيران فى اليمن، إن الهجوم الصاروخى الذى نفذه الحوثيون، يوم الأربعاء، واستهدف مطار أبها فى جنوب المملكة، أسفر عن إصابة 26 شخصا.