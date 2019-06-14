شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 70 ألف خطيب بمناطق السعودية تتوحد خطبتهم حول التنديد بخطر الحوثيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجَّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بتخصيص خطبة اليوم الجمعة للحديث عن خطر جماعة الحوثيين المدعومة من دولة إيران، والتنديد بما قامت به المليشيات الحوثية من استهداف مطار أبها الدولى الأربعاء الماضى، إلى جانب استهدافها لناقلتى نفط فى خليج عمان، حسبما ذكرت صحيفة سبق.

جاء ذلك فى توجيه لوزير الشؤون الإسلامية عبر حساب الوزارة فى منصة "تويتر" لكافة الخطباء فى مختلف مناطق المملكة والذين يزيد عددهم على ٧٠ ألفاً أن تكون خطبهم اليوم الجمعة فى الحديث عن خطر جماعة الحوثيين وبيان ضلالهم، وانتهاكهم لحرمات الله واستحلال الدماء.

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كما دعا الوزير آل الشيخ الخطباء إلى تضمين الخطبة أهمية اجتماع الكلمة والتلاحم بين أفراد المجتمع والوقوف صفاً خلف القيادة الرشيدة.

ويأتى هذا التوجيه استشعاراً من الوزارة بأهمية دور المنابر الدعوية فى توعية المجتمع بما يجب عليهم تجاه بلدهم وقيادتهم، فى ظل الاعتداءات المتكررة من المليشيات الحوثية الإيرانية، ولبيان خطرها وفضح مخططاتها الإجرامية.