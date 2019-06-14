شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تدين هجوم الحوثيين على مطار أبها جنوب السعودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت الصين، اليوم الجمعة، الهجوم الذى شنته ميليشات الحوثى على مطار "أبها" جنوبى المملكة العربية السعودية، ما أسفر عن وقوع إصابات بين مدنيين من جنسيات مختلفة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج" – خلال المؤتمر الصحفى اليومى بمقر للوزارة - إن "الصين تدين الهجوم الذى استهدف منشآت مدنية، ونأمل ضبط النفس والإحجام عن أى أعمال تؤدى إلى التصعيد فى الأوضاع".
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