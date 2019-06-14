استهداف النفط ومطار أبها.. محاولة حوثية لتغيير معادلة الصراع؟

إسطنبول / الخليج 365- لا تنفصل الصورة عن التوتر الأمريكي الإيراني المتصاعد بالمنطقة في إطار سياسة طهران توصيل رسائل للخصوم عبر الوكلاء في المنطقة

- توقع خبراء ردا سعوديا حاسما يطال قيادات الجماعة وربما ضربة أمريكية تعيد الهيبة لقواتها في المنطقة وترسل رسالة تهديد حازمة لإيران



بعد 4 سنوات من استهداف جماعة "أنصار الله" (الحوثي) أراضي السعودية عبر قصف صاروخي عشوائي كان غالبا ما يخطئ هدفه أو يتم اعتراضه عبر منظومة الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت"، شهد مستوى الاستهداف تطورا نوعيا عده خبراء "حربا نفسيه" و"محاولة حوثية لتغيير معادلة الصراع".

إذ استهدفت جماعة الحوثي مطار أبها السعودي بما زعمت أنه صاروخ من طراز "كروز" المتطور ما أوقع 26 إصابة في صفوف المدنين، وذلك بعد أقل من شهر على قصفها محطتين لضخ نفط في المملكة عبر طائرات مفخخة من دون طيار.

وحسب هؤلاء الخبراء، للأناضول، لا تنفصل الصورة عن التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة، بل تعد جزء منها، في إطار السياسية الإيرانية لتوصيل الرسائل إلى الخصوم عبر الوكلاء في المنطقة، وهم الحوثيون هذه المرة، متوقعين ردا سعوديا حاسما يطال قيادات الجماعة، وربما ضربة أمريكية تعيد الهيبة لقوات الأخيرة في المنطقة، وتبعث برسالة تهديد حازمة لإيران.

** حرب نفسية ومحاولة لتغيير المعادلة

نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية (غير حكومي مقره القاهرة)، مختار غباشي، رأى أن جماعة "الحوثي" تخوض حربا نفسية، عبر إرسال رسالة للسعودية أنهم رقم لا يمكن إخراجه من المعادلة خاصة، وهم أحد وكلاء إيران بالمنطقة، ويملكون آليات تجعل المنطقة في وضع مقلق.

وأضاف، للأناضول، أن الحوثيين أعلنوا عقب استهداف محطي ضخ النفط في السعودية، في 14 مايو/أيار الماضي، أن ذلك الهجوم هو بداية لعمليات ستستهدف 300 هدف حيوي وعسكري في المملكة والإمارات واليمن، و"هذا يعني أنهم لديهم إصرار على استمرار عملياتهم ضد الداخل السعودي".

وأوضح غباشي أن "هذه المحاولة الحوثية تستهدف تغيير آليات المواجهة ومعادلة الصراع وخلق قلق وترقب"، لكن نجاحها "يستدعي حالة حرب عسكرية، وهذا ليس مرشحا حتى في ضوء استمرار عمليات الاستهداف بين وقت وآخر".

ووفق مراقبين، فإن التصعيد الحوثي الأخير ضد المملكة هو جزء من المواجهة الأمريكية الإيرانية التي تصاعدت في الأسابيع الأخيرة مع تشديد واشنطن الضغوط الاقتصادية على إيران لإجبارها على القبول بصيعة جديدة لاتفاق نووي يراعي مخاوف الولايات المتحدة وإسرائيل.

فإيران - حسب هؤلاء المراقبين - لا تتواني عن تحريك وكلائها في المنطقة، وفي هذه المرة الحوثيون، لإيصال رسالة إلى المملكة بأن الدفع باتجاه حرب ضدها مغامرة لن تكون محمودة العواقب؛ فهي تستطيع توجيه ضربات مؤلمه لـ"الداخل السعودي" عبر وكلائها فقط؛ فماذا لو تحركت بنفسها؟

** مواجهة أمريكية إيرانية غير مباشرة

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وفي هذا الصدد، أوضح أستاذ العلاقات الدولية في مصر، طارق فهمي، أن المنطقة تعيش المرحلة الثانية من المواجهة الأمريكية الإيرانية غير المباشرة وهي الحرب بالوكالة، واعتبر أنه من المبكر أنه نتحدث عن حرب مباشرة من الطرفين.

وأضاف، للأناضول، أن إصابة أكبر عدد من المدنيين هو هدف لجماعة الحوثي لإيصال رسائل بأنهم قادرون للوصول إلى أهداف مدنية مؤثرة.

وحتى 21 مايو/أيار الماضي، بلغ إجمالي عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقتها "الحوثي على السعودية ودمرتها قوات الدفاع الجوي 227 صاروخاً باليستيا، فيما بلغ عدد القتلى حتى سبتمبر/أيلول 2018 وفق وكالة الأنباء السعودية "112 مدنيًا من الموطنين والمقيمين، وإصابة المئات".



لكن فهمي أعرب عن اعتقاده بأن جماعة الحوثي لن تستطيع الصمود كثيرا مع توجه لرد لن يكون سعوديا خالصا، وسيشمل على الأرجح ضربة أمريكية ستؤثر على إدارة المشهد.

وأشار إلى أن هناك إعادة تقييم للأوضاع من قبل الإدارة الأمريكية وتحركات وترتيبات جديدة قد تنتج عن ضرب بعض المواقع الخاضعة لسيطرة الحوثي لإعادة الهيبة للقوات الأمريكية.

ورأى أن الرد سيكون الفترة المقبلة سيكون أمريكيا وشكل الضربة وتوقيتها هو الذي سيؤثر على إدارة المشهد.

** 3 مسارات

وحول الرد السعودي المرتقب، توقع الخبير العسكري الأردني اللواء المتقاعد فايز الدويري هون، أنه سيكون عن طريق 3 مسارات، أولها سياسيا عبر ذهاب الرياض إلى مجلس الأمن وحتى يكون للسعودية مرجعية أممية تساندها فيما ستقوم به لاحقا".



وأضاف الدويري للأناضول أن المسار الثاني سيتم عبر الرد الآني أي بمعنى توجيه ضربات تسمى بأهداف عقابية لمعاقبة الحوثي سواء لبعض الرؤوس السياسية إذا كانت معروفة العناوين أو المستودعات والعتاد.



وأوضح أن المسار الثالث للرد سيكون عبر تصعيد عسكري أوسع بأن يتم العودة من عاصفة الأمل (أبريل/ نيسان 2015 للآن) إلى الحزم (26 مارس/أذار 2015، لنحو شهر) مرة أخرى بأن يكون العمل العسكري أشمل من أجل إجبار الحوثي على عدم تكرار مثل هذه لأفعال.

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