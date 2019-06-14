المنظمة العربية للسياحة تدين الاعتداء الإرهابي من قبل مليشيات الحوثي على مطار أبها

ابها

أدانت المنظمة العربية للسياحة الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها بالمملكة العربية السعودية عاصمة السياحة العربية لعام 2017 حيث أكدت بأن هذا العمل الإجرامي باعتراف ميلشيات الحوثي المتمركزة بالجمهورية اليمنية والمدعومة من إيران لاستهداف مطار أبها الدولي يعتبر اعترافاً صريحاً ومسؤولية كاملة لاستهداف المنشآت المدنية والمدنيين، وأن تلك الاعمال تصنف كجرائم حرب”.

وأكدت المنظمة بأن كافة أسرة السياحة العربية تقف إلى جانب المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا في مواجهة هذه الاعتداءات وطالبت بملاحقة قادة وممولي وداعمي ميليشيات الحوثي، سواء كانوا دولاً أو جماعات ، وأن المنظمة العربية للسياحة تدعم كافة مساعي المملكة العربية السعودية فى جهودها الرامية للقضاء على العنف والإرهاب واستتباب الأمن والسلام في المنطقة والعالم” ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات للتصدي لكل ما من شأنه تهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، متمنية الشفاء العاجل لكافة المصابين .