ممرضة بلا رحمة.. قتلت 17 رضيعاً

جدة - عمرو شويل لندن- الخليج 365:

ألقت الشرطة البريطانية من جديد القبض على ممرضة بعد الإفراج عنها للتحقيق معها بشأن التسبب في موت 17 رضيعًا بمستشفى شيشاير الإنجليزية.

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وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، تم إلقاء القبض على لوسي ليتبي في يوليو الماضي من قبل المحققين الذين فحصوا وفيات الرضع في مستشفى كونتس تشيستر بين عامي 2015 و 2016.

تم استجواب الممرضة البالغة من العمر 29 عامًا حول جرائم القتل المزعومة لثمانية أطفال ومحاولة قتل ستة آخرين.

تقول الشرطة إنها تفحص الآن محاولات القتل المزعومة لثلاثة مواليد آخرين في وحدة المواليد الجدد بالمستشفى ، وبذلك يصل العدد الإجمالي للضحايا المحتملين إلى 17.