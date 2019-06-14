الان تتابع ممرضة بلا رحمة.. قتلت 17 رضيعاً والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل لندن- الخليج 365:
ألقت الشرطة البريطانية من جديد القبض على ممرضة بعد الإفراج عنها للتحقيق معها بشأن التسبب في موت 17 رضيعًا بمستشفى شيشاير الإنجليزية.
وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، تم إلقاء القبض على لوسي ليتبي في يوليو الماضي من قبل المحققين الذين فحصوا وفيات الرضع في مستشفى كونتس تشيستر بين عامي 2015 و 2016.
تم استجواب الممرضة البالغة من العمر 29 عامًا حول جرائم القتل المزعومة لثمانية أطفال ومحاولة قتل ستة آخرين.
تقول الشرطة إنها تفحص الآن محاولات القتل المزعومة لثلاثة مواليد آخرين في وحدة المواليد الجدد بالمستشفى ، وبذلك يصل العدد الإجمالي للضحايا المحتملين إلى 17.
كانت هذه تفاصيل خبر ممرضة بلا رحمة.. قتلت 17 رضيعاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.