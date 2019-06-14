السعودية تسقط خمس طائرات مسيّرة للحوثيين

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الرياض: اعترضت القوات السعودية الجمعة خمس طائرات مسيّرة للحوثيين في ثاني هجوم جوي لهم يستهدف مطارا سعوديا في جنوب غرب المملكة في غضون يومين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تمكنت، اليوم الجمعة، من اعتراض وإسقاط خمس طائرات مسيّرة أطلقها الحوثيون باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط.

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وأوضح العقيد المالكي أن حركة الملاحة الجوية والمجال الجوي بمطار أبها الدولي تعمل بصورة طبيعية، وليس هناك أي تأخير في الرحلات الجوية وحركة المسافرين.

وقال: "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات".

وأضاف: "نؤكد حقنا المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

