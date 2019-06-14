فيديو يرصد أولى اللقطات من "هجوم بحر عمان"

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إيران.. صلاحيات واسعة للمرشد ومحدودة للرئيس إيران.. صلاحيات واسعة للمرشد ومحدودة للرئيس سكاي نيوز عربية

كفيف يبتكر عصا مبرمجة باللغة الكردية كفيف يبتكر عصا مبرمجة باللغة الكردية سكاي نيوز عربية 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO Advertisements وسائل إعلام إيرانية تنشر صور احتراق إحدى ناقلتي النفط سكاي نيوز عربية مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وتعرضت ناقلتا نفط كانتا تبحران في بحر عُمان، صباح اليوم، لما يبدو أنه هجوم منسق، إذ ذكرت مصادر أن إحدى الناقلتين أصيبت بصاروخ طوربيد، فيما تم إجلاء طاقمي الناقلتين إلى مكان آمن.

وقالت تقارير إعلامية إن الحادث طال ناقلتين ترفع إحداهما علم جزر مارشال واسمها "فرونت ألتير"، فيما الناقلة الثانية اسمها "كوكوكا كورادجس" وترفع علم بنما.

ونشرت وسائل إعلام إيرانية ما قالت إنها الصور الأولى لحريق في إحدى ناقلتي النفط اللتين تعرضتا للاعتداء، الذي وقع على بُعد 14 ميلا بحريا عن إيران.

ويظهر الفيديو دخانا كثيفا يتصاعد إلى السماء، إثر الحريق الذي اشتعل في وسط السفينة.

ويأتي الحادث، بعد نحو شهر على تعرض 4 ناقلات نفط، من بينها ناقلتان سعوديتان وناقلة تحمل علم النرويج وأخرى تحمل علم الإمارات، لأعمال تخريبية في المياه الاقتصادية الإماراتية، مما تسبب في إلحاق ضرر بالناقلات.

واتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء تلك الهجمات، التي جاءت في وقت تصاعد فيه التوتر بين طهران وواشنطن.

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من Albawaba