فيديو يرصد أولى اللقطات من "هجوم بحر عمان"

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وسائل إعلام إيرانية تنشر صور احتراق إحدى ناقلتي النفط
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وتعرضت ناقلتا نفط كانتا تبحران في بحر عُمان، صباح اليوم، لما يبدو أنه هجوم منسق، إذ ذكرت مصادر أن إحدى الناقلتين أصيبت بصاروخ طوربيد، فيما تم إجلاء طاقمي الناقلتين إلى مكان آمن.
وقالت تقارير إعلامية إن الحادث طال ناقلتين ترفع إحداهما علم جزر مارشال واسمها "فرونت ألتير"، فيما الناقلة الثانية اسمها "كوكوكا كورادجس" وترفع علم بنما.
ونشرت وسائل إعلام إيرانية ما قالت إنها الصور الأولى لحريق في إحدى ناقلتي النفط اللتين تعرضتا للاعتداء، الذي وقع على بُعد 14 ميلا بحريا عن إيران.
ويظهر الفيديو دخانا كثيفا يتصاعد إلى السماء، إثر الحريق الذي اشتعل في وسط السفينة.
ويأتي الحادث، بعد نحو شهر على تعرض 4 ناقلات نفط، من بينها ناقلتان سعوديتان وناقلة تحمل علم النرويج وأخرى تحمل علم الإمارات، لأعمال تخريبية في المياه الاقتصادية الإماراتية، مما تسبب في إلحاق ضرر بالناقلات.
واتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء تلك الهجمات، التي جاءت في وقت تصاعد فيه التوتر بين طهران وواشنطن.
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من Albawaba
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.