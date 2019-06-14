إنفوجرافيك: أشهر كلمات المرور عالميًا.. ننصحكم بعدم استخدامها

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رغم أن خبراء التقنية يوصون دائمًا باختيار كلمات مرور صعبة ومعقدة، لحماية الحسابات الشخصية على الإنترنت، إلا أن الكثيرين حول العالم عادة ما لا يتبعون هذه النصيحة، وتكون اختياراتهم في الأغلب هي كلمات مرور بسيطة، يسهل عليهم تذكرها في أي وقت.
وقد قام موقع arabic.rt مؤخرًا بنشر قائمة بأشهر كلمات المرور التي يستخدمها الناس حول العالم، حيث يمكنكم التعرف عليها في الإنفوجرافيك التالية، كما أننا ننصح أيضًا في حال استخدامكم واحدة منها، بتغييرها على الفور، حتى لا تقع حساباتكم الشخصية ضحية للاختراقات.
© alqiyady إنفوجرافيك: أشهر كلمات المرور عالميًا.. ننصحكم بعدم استخدامهاالمزيد:
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تم نشر هذا المقال على موقع القيادي
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.