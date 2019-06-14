دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي إنفوجرافيك: أشهر كلمات المرور عالميًا.. ننصحكم بعدم استخدامها

رغم أن خبراء التقنية يوصون دائمًا باختيار كلمات مرور صعبة ومعقدة، لحماية الحسابات الشخصية على الإنترنت، إلا أن الكثيرين حول العالم عادة ما لا يتبعون هذه النصيحة، وتكون اختياراتهم في الأغلب هي كلمات مرور بسيطة، يسهل عليهم تذكرها في أي وقت.

وقد قام موقع arabic.rt مؤخرًا بنشر قائمة بأشهر كلمات المرور التي يستخدمها الناس حول العالم، حيث يمكنكم التعرف عليها في الإنفوجرافيك التالية، كما أننا ننصح أيضًا في حال استخدامكم واحدة منها، بتغييرها على الفور، حتى لا تقع حساباتكم الشخصية ضحية للاختراقات.

© alqiyady إنفوجرافيك: أشهر كلمات المرور عالميًا.. ننصحكم بعدم استخدامهاالمزيد:

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