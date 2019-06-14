قوات الوفاق الليبية: الطائرة التي سقطت بمصراتة نتيجة لخلل فني

طرابلس/وليد عبد الله / الخليج 365
أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق بأن الطائرة التي سقطت الخميس بمنطقة الدافنية بمصراتة كان نتيجة "خلل فني مما أدى لوفاة قائدها الذي ضحى بحياته في سبيل عدم سقوط الطائرة على الاحياء السكنية أو الطريق العام".
يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان قوات حفتر بأنها أسقطت الطائرة الحربية بمنطقة الدافنية بمصراتة.
وأضافت قوات الوفاق في الإيجاز الصحفي لعملية بركان الغضب "بيان" بأن قواتهم حققت الخميس أهدافا استراتيجية من خلال عمليات نفذتها على أكثر من محور لبسط السيطرة ومطاردة قوات حفتر.
وأوضح البيان بان "مواقع سكنية بمناطق صلاح الدين وأبوسليم وعين زارة وتاجوراء تعرضت لقذائف صاروخية وغارات جوية من الطيران المعادي، مما أدى إلى وقوع ضحايا بين المدنيين وخسائر مادية جسيمة بالممتلكات".
واشار بان "قواتهم تقدمت وسيطرت على نقاط تمركز جديدة بطريق المطار والرملة، ودمرت دبابتين وست سيارات مسلحة، وألقت القبض على عدد من أتباع قوات حفتر بعد أن فر رفاقهم وتركوهم مصابين بأرض المعركة".
ولفت البيان بان "سلاح الجو مهّد خلال الأيام الثلاثة الماضية لتقدم قواتنا باستهدافه لتمركز قوات حفتر ، ونفذ اربعة عشر طلعة قتالية، استهدف فيها تمركزات وفلولا هاربة".
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