هواوي تقول إنها بصدد إطلاق نظام التشغيل الخاص بها

جدة - عمرو شويل بكين- الخليج 365:

قال مسؤول تنفيذي في شركة هواوي تكنولوجيز الصينية إن عملاق الاتصالات الصيني الآن بصدد عملية إطلاق نظام التشغيل الخاص به “هونغمنغ”ليحل محل نظام التشغيل الأمريكي “أندرويد”.

وقال أندرو وليامسون نائب رئيس هواوي للشؤون العامة والاتصالات في مقابلة إن هواوي سوف تحاول “على الأرجح” إطلاق العلامة التجارية لنظام “هونغمنغ” الذي قال إنه نُشر كمرحلة أولى على ما يزيد على أكثر من مليون جهاز في الصين.

وتظهر بيانات المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) أن هواوي قدمت بالفعل طلبا لتسجيل العلامة التجارية لنظامها التشغيلي

“هونغمنغ” في عدد من الدول.