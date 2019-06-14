"تويتر" يعلق 4800 حسابًا يشتبه في تبعيته للحكومة الإيرانية

علّق موقع تويتر Twitter للتدوين المصغر، ما يقرب من 4800 حساب يشتبه في أن الحكومة الإيرانية تديرها بشكل مباشر أو غير مباشر، وأصدرت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة تقريرًا مفصلًا للجهود الأخيرة للحد من انتشار المعلومات الخاطئة على برنامجها.

وبالإضافة إلى الحسابات الإيرانية، قامت تويتر بتعليق أربعة حسابات يشتبه في صلتها بوكالة أبحاث الإنترنت الروسية (IRA)، و130 حسابًا مزيفًا مرتبطًا بحركة الاستقلال الكاتالونية في إسبانيا و33 حسابًا يديرها كيان تجاري في فنزويلا.

وتم تقسيم الحسابات الإيرانية إلى ثلاث فئات حسب أنشطتها، حيث كان هناك أكثر من 1600 حساب يقوم بتغريد المحتوى الإخباري العالمي الذي يدعم الدولة الإيرانية، وشارك ما مجموعه 248 حسابًا في النقاش الدائر حول إسرائيل.

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وأخيرًا، تم حظر ما مجموعه 2865 حسابًا بسبب اتخاذ شخصية مزيفة تم استخدامها لاستهداف القضايا السياسية والاجتماعية في إيران.

ويقوم موقع تويتر Twitter بانتظام بإعداد حسابات يشتبه في أنها تدخل في الانتخابات من إيران وروسيا ودول أخرى منذ تداعيات الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.

وفي شهر فبراير الماضي، أعلن برنامج التواصل الاجتماعي عن حظره لـ 2600 حساب مرتبط بإيران و418 حسابًا مرتبطًا بالجيش الجمهوري الإيرلندي الذي يشتبه في أنه يتدخل في الانتخابات.