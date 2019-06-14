ظريف: فريق بولتون وابن زايد وابن سلمان ونتنياهو انتقلوا إلى الخطة البديلة

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موسكو — سبوتنيك. وكتب ظريف على "تويتر": أن تقفز الولايات المتحدة على الفور لتقدم مزاعم ضد إيران دون أدنى دليل حقيقي أو عرضي، يكشف تماما أن الفريق (بي) ينتقل للخطة البديلة: دبلوماسية التخريب".
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وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، أن الولايات المتحدة، تعتقد أن إيران مسؤولة عن الهجمات على الناقلات في خليج عمان، مؤكدا أن "هذا رأي الحكومة الأمريكية، بأن الحكومة الإيرانية هي المسؤولة".
كما أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، الخميس إن السعودية تتفق مع الولايات المتحدة الأمريكية في أن إيران هي المسؤولة عن هذا الحادث.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت اليوم إن بلادة تعمل على أساس أن إيران مسؤولة عن هذه الهجمات.
هذا ورفضت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة، اليوم، بشكل قاطع الزعم الأمريكي الذي "لا أساس له" بشأن الهجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان أمس الخميس.
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