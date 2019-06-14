شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس فى الخليج: رياح مثيرة للأتربة فى السعودية والإمارات وحار جدا بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد بعض دول الخليج العربى، اليوم الجمعة، طقسا حارا فى معظم الأنحاء مع ارتفاع كبير فى درجة الرطوبة، مع توقعات بتأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربى للبحر الأحمر.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربى للبحر الأحمر خاصة الجزء الأوسط والجنوبى منه، فى حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من مناطق نجران، الرياض والشرقية، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة.



وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-50كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات

قال المركز الوطنى للأرصاد، فى نشرته اليومية، أن طقس الإمارات، اليوم الجمعة، من المتوقع أن يكون رطبًا صباحًا على السواحل خاصة غربًا، وصحوًا بوجه عام، وغائمًا جزئيًا شرقًا بعد الظهر.

فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا ظهرًا، مثيرة للغبار، وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/ س، ويكون الموج خفيفًا إلى متوسط فى الخليج العربى وبحر عمان.



الإمارات

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الأردن

تستمر درجات الحرارة دون مُعدلاتها الاعتيادية نسبةً لهذا الوقت من العام بنحو 2-3 درجات مئوية، ويكون الطقس صيفياً مُعتدلاً فى عموم المناطق، وتكون الرياح غربية مُعتدلة السرعة.

بينما ليلا يكون الطقس لطيفاً بوجه عام، يميل للبرودة فوق المناطق الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

سلطنة عمان

حالة الطقس فى سلطنة عمان اليوم، صحو إلى غائم جزئيًا على المناطق الساحلية لمحافظة ظفار وصحو بوجه عام على بقية محافظات السلطنة، مع احتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب المتفرق خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من بحر العرب وأجزاء من بحر عمان.

درجات الحرارة فى محافظة مسقط 44 / 31، مدينة صلالة 34 / 29، وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 48 درجة فى فهود وأدناها 19 درجة فى جبل شمس.



سلطنة عمان

الكويت

تشهد الكويت اليوم طقس شديد الحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة، درجة الحرارة العظمى 47 والصغرى 32.