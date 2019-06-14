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سفينتا إنزال روسيتان تدخلان البحر المتوسط فى طريقهما إلى سوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن سفينتى الإنزال الكبيرتين "سيزار كونيكوف - آزوف" عبرتا مضيقى البسفور والدردنيل متجهتين نحو ميناء طرطوس السورى، مشيرة إلى أن غاطس السفينتين يدل على أنهما محملتين بشحنات ثقيلة.

 

وأشارت القناة إلى أن سفن إنزال كبيرة وقطعا من أسطول السفن المساعدة الروسية، إضافة إلى سفن مستأجرة، تشارك فى نقل شحنات من أجل دعم مجموعة الطيران الحربى الروسى المتمركزة فى قاعدة حميميم بضواحى اللاذقية، وقاعدة التأمين المادى والفنى للبحرية الروسية فى طرطوس، وقوات الجيش السورى.

 

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