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أمير سعودى يهاجم قطر بعد دفاعها عن إيران فى حادث ناقلتى النفط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن الأمير عبد الله بن مساعد، رئيس نادى الهلال السعودى الأسبق ومالك نادى شيفيلد يونايتد الإنجليزى، هجومًا على قطر وقناة الجزيرة، بعد دفاعها عن إيران فى حادث ناقلتى النفط فى خليج عمان.

 

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وقال بن مساعد، عبر حسابه على تويتر: "قالت الخارجية القطرية أنه من عدم المنطق إتهام إيران بحوادث الخليج ودافعت الجزيرة وإعلاميوها وضيوفها باستماته عن إيران، ما عساهم يقولون الآن بعد الفيديو الذى أظهره الأمريكيون للزورق الإيرانى وهو يزيل اللغم الذى لم ينفجر فى الناقلة؟".


عبد الرحمن بن مساعد

 

ونشر الجيش الأمريكى، مقطع فيديو يظهر الحرس الثورى الإيرانى يزيل لغمًا لم ينفجر من جانب إحدى ناقلتى نفط تعرضتا لهجمات فى خليج عمان، أمس الخميس، فضلاً عن صورة تظهر لغمًا فيما يبدو قبل إزالته من أمام ناقلة نفط يابانية.

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