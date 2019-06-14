وزير إماراتي: الاعتداء على ناقلات النفط تطور مقلق وتصعيد خطير

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"الخليج 365" من دبي: أكد الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أن الاعتداء على ناقلات النفط اليوم الخميس في خليج عمان واستهداف مطار أبها في المملكة العربية السعودية يعد تطورا مقلقا وتصعيدا خطيرا يستدعي تحرك المجتمع الدولي لضمان صون الأمن والاستقرار الإقليمي وللحيلولة دون تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وغرد الوزير قرقاش على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا "الاعتداء اليوم على ناقلات النفط في خليج عمان واستهداف مطار أبها في المملكة العربية السعودية الشقيقة تطور مقلق وتصعيد خطير ويستدعي تحرك المجتمع الدولي لضمان صون الأمن والاستقرار الإقليمي. الحكمة ضرورية والمسؤولية جماعية للحيلولة دون المزيد من التوتر".

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وأضاف "الاعتداء الحوثي على مطار أبها والهجمات المتكررة على الأهداف المدنية في السعودية الشقيقة يؤكد أصالة موقف الإمارات المبدئي بدعم المملكة روحا وجسدا.. نعم، مصيرنا واحد وأمننا ومستقبلنا مشترك، واليوم أفخر مجددا بموقف وطني الإمارات".

ويأتي ذلك في أعقاب استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان، إحداهما تابعة لشركة نرويجية والثانية يابانية.

ووصف التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية الحادث بـ "تصعيد كبير"، فيما وصفه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأنه "مشبوه" ودعا للحوار في المنطقة.

من جهتها دعت الولايات المتحدة الأميركية إلى عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الحادثة. واتهمت واشنطن إيران من جديد بالوقوف وراء استهداف الناقلتين، مثلما كان الأمر مع الواقعة المماثلة السابقة في 12 مايو الماضي، باستهداف 4 ناقلات نفطية قرب السواحل الإماراتية.