شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب الكويت بالأمم المتحدة: مجلس الأمن لم يصدر قرارات بشأن حادث خليج عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت "روسيا اليوم"، إن مجلس الأمن الدولى لم يصدر أى قرارات محددة بعد بحثه لاستهداف ناقلتى نفط فى خليج عمان، حسبما قال رئيس المجلس، السفير منصور العتيبي مندوب الكويت في الأمم المتحدة، للصحفيين.

وأكد العتيبى أن جميع أعضاء المجلس يريدون تحقيقا نزيها وموضوعيا فى الحادث، لكن جلسة اليوم لم تسفر عن أى اقتراحات أو قرارات حول إنشاء جهة مكلفة بإجراء فيه.

وأضاف أن كل ما جرى أثناء الجلسة المغلقة التى عقدها المجلس بناء لطلب من الولايات المتحدة، ليس سوى "مناقشة أولية" للحادث.

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وأشار الدبلوماسى الكويتى، إلى أن الدول المعنية ستجرى تحقيقات خاصة بها" فى ما حدث فى مياه خليج عمان، حيث تعرضت ناقلتا Front Altair وKokuka Courageous لهجوم باستخدام طوربيدات تسبب بحدوث انفجارين وحريقين على متن الناقلتين.

وجرى نقل أفراد طاقمى الناقلتين المتضررتين إلى ميناء جاسك جنوبى إيران، فيما حملت الولايات المتحدة طهران مسؤولية الهجوم على الناقلتين.