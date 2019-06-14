شكرا لقرائتكم لبنان: لجنة الصداقة البرلمانية مع السعودية تناقش تعزيز العلاقات الأخوية مع المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 54 دقيقة في 14 يونيو 2019 - اخر تحديث في 13 يونيو 2019 / 21:27
عقدت لجنة الصداقة البرلمانية مع المملكة العربية السعودية، جلستها الاولى، بناء على دعوة رئيسها تمام سلام، في حضور النواب: بهية الحريري، نعمة طعمة، اسطفان الدويهي، نقولا نحاس، هاني قبيسي، ميشال معوض، هادي ابو االحسن وطارق المرعبي.
وتداولت اللجنة في مسار عملها الذي يهدف الى توطيد أواصر المحبة والصداقة التي تربط الشعبين اللبناني والسعودي، وتعزيز العلاقات الاخوية ومواكبة الزيارة المرتقبة لوفد مجلس الشورى السعودي الى بيروت الاسبوع المقبل.
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