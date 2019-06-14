شكرا لقرائتكم الجزائر: الحبس لرئيسين سابقين للحكومة بتهم الفساد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الجزائر - أ ف ب | منذ ساعتين في 14 يونيو 2019 - اخر تحديث في 13 يونيو 2019 / 21:24

أمر قاضي التحقيق في المحكمة العليا اليوم الخميس بإيداع رئيس الوزراء الجزائري الاسبق عبد المالك سلال، المقرب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، السجن بعد جلسة الاستماع اليه في إطار تحقيقات حول الفساد، كما أفاد التلفزيون والاذاعة الرسميان.



وبعد رئيس الوزراء لأربع مرات أحمد اويحيى الذي أودع السجن أمس الأربعاء، يعد عبد المالك سلال ثاني رئيس وزراء يُسجن خلال يومين، وهو الذي كان الرجل الوفي لبوتفليقة ومدير حملته الانتخابية خلال أربع ولايات قبل أن تدفع الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة الرئيس السابق الى الاستقالة في 2 نيسان (أبريل) الماضي.

وسبق لأويحيى، الذي أقيل في آذار (مارس) الماضي بهدف تهدئة الحركة الاحتجاجية، أن مثُل أمام المحكمة "العادية" في قضايا فساد لرجلي أعمال موجودين في السجن، قبل ان يتم تحويل ملفه إلى المحكمة العليا المخولة التحقيق مع أعضاء الحكومة.

وذكر التلفزيون الحكومي أن قاضي المحكمة العليا أمر بـ "إيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى الحبس الموقت في سجن الحراش" في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية.

ومنذ استقالة بوتفليقة، أودع عدد من كبار الأثرياء ورجال الأعمال الجزائريين النافذين، الحبس الموقت بتهم الاستفادة من قربهم من عائلة بوتفليقة للحصول على امتيازات.

وكان أول المسجونين رئيس نقابة رجال الأعمال سابقاً صاحب أكبر مجموعة خاصة لأشغال الطرق علي حدّاد، الذي أوقف قبل ثلاثة أيام من استقالة بوتفليقة وهو يحاول مغادرة الجزائر ليلاً عبر الحدود التونسية.

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وفي 24 نيسان الماضي أمرت المحكمة بسجن الاخوة رضا ونوح وكريم كونيناف أصحاب مجموعة "كو جي سي" المختصة في الهندسة المدنية والموارد المائية والبناء والأشغال العامة بتهم "عدم احترام التزامات عقود موقعة مع الدولة واستعمال النفوذ مع موظفين حكوميين من أجل الحصول على امتيازات".

وشمل الحبس أيضا في الفترة ذاتها المدير التنفيذي لشركة "سيفيتال"، أكبر مجموعة خاصة في الجزائر، يسعد ربراب صاحب أكبر ثروة في البلاد، والذي كان على خلاف منذ سنوات مع السلطات الجزائرية التي اتهمها بعرقلة استثماراته في قطاع الأغذية الزراعية لصالح الأخوة كونيناف.

وكان آخر المحبوسين أول من أمس الثلثاء رجل الأعمال محيي الدين طحكوت وابنه وأخواه المالكون لمجموعة "سيما موتورز"التي تبيع بشكل خاص ماركات "هيونداي" و"أوبل" و"شفروليه" و"سوزوكي" و"فيات" و"جيب" و"ألفا روميو". ومنذ العام 2016، باتت شركة تابعة للمجموعة، باسم "شركة طحكوت للتصنيع"، تجمّع عدة أنواع من ماركة "هيونداي" في مصنع يقع في ولاية تيارت (200 كيلومتر جنوب غرب العاصمة الجزائرية).

وقرر القاضي أول من أمس الثلثاء بعد الاستماع لأقوال 56 شخصاً، توجيه الاتهام الى 45 وحبس 19 منهم، أبرزهم طحكوت وابنه وأخواه، بينما تم تحويل ملفات 11 شخصاً آخرين، هم رئيس وزراء سابق ووزيران سابقان ووزير حالي وخمسة ولاة سابقون وواليان حاليان، على المحكمة العليا.

وتتصل التهم الموجهة للمتهمين الـ45 بـ"تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة من عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية".

وأفاد التلفزيون الحكومي الجزائري مساء أمس الأربعاء بأن وزير النقل والاشغال العامة السابق عبد الغني زعلان وُضع تحت رقابة قضائية بناء على قرار قاضي التحقيق الذي مثل امامه، بعدما كان أعلن في وقت سابق أنه تم ايداعه الحبس الموقت.